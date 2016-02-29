تباطؤ حركة السيارات بالذروة الأولى للزحامات بمحاور الجيزة و القاهرة

ظهرت كثافات مرورية للسيارات ببعض محاور وميادين القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة الأولى للزحام المرورى، فى امتداد شارع رمسيس و العروبة حتى مسجد الفتح، و توجد تجميعات للسيارات بشارع غمرة، و بتقاطع العروبة مع صلاح سالم، و كذلك الأمر بشارع أحمد بدوى وصولا إلى منطقة غمرة.

و ظهرت أحجام مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بالوصلة المعلقة فى الاتجاهين، و ينصح بالتوجه للمسطح الأرضى لحين سحب تلك الأحجام و من أعلى العباسية و المالية توجد كثافات بسبب التقاء مطلع المالية مع أكتوبر، و بشارع صلاح سالم أمام القادم من الفردوس وصولا إلى الجهاز المركزى للمحاسبات حتى نفق المرغنى و المطار، و توجد سيولة فى الاتجاه العكسى للطريق.

و تباطأت حركة السيارات أعلى محور الشهيد بسبب أعمال كشط للمتجه من محور المشير وصولا إلى مدينة نصر، و بالتقاطعات المرورية أمام الإشارات المرورية ببعض الميادين؛ منها ميدان المحكمة وهارون الرشيد والشهيد هشام بركات وروكسى وميدان التحرير والعروبة مع صلاح سالم .

و شهد الطريق الدائرى أعلى منزل الصعيد للمتجه إلى القطامية و المعادى بطأ فى الحركة المرورية و كذلك أعلى شارع البحر الأعظم، و انتظمت الحركة المرورية أعلى دائرى المريوطية و بمدخل نفق السلام اتجاه الزراعى، و من الزارعى للقادم من قليوب اتجاه ميدان المؤسسة كثافات أخرى.

وظهرت كثافات مرورية بشارعى الهرم وفيصل وصولاً إلى ميدان الجيزة، واصطفت السيارات بشارع بين السرايات وصولاً إلى إشارة جامعة القاهرة وبميدان النهضة، وكذلك الأمر بالطرق المؤدية إلى حديقة الحيوان، وشهد كوبرى عباس والجامعة للمتجه إلى الجيزة كثافات مرورية عالية.

- ننشر أبرز أماكن الكثافات المرورية بمحاور القاهرة والجيزة