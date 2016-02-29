تنفيذ 397 حكمًا قضائيًا وضبط 74 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 397 حكمًا متنوعًا منها 261 حكمًا جزئيًا و10 أحكام مستأنفة و45 حكم غرامات، 67 حكم سايرة و5 أحكام جنائية و9 أحكام مخالفات .

وأسفرت عن ضبط 74 متهمًا محكومًا عليه، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تنفيذ 394 حكمًا قضائيًا وضبط 56 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

- تنفيذ397 حكمًا قضائيًا وضبط 84 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية