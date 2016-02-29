أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مخدرات

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الدخيلة، من ضبط "محمد. م" 47 سنة نجار، مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى عدد "20" حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد"، منها القضية جنح القسم، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس 9 سنوات، وجار التنفيذ عليه.

وتمكن الملازم حسين عواد – ضابط منوب قسم شرطة أول المنتزه من ضبط كل من "السيد.ا" 29 سنة، و"مصطفى.ى" 19 سنة عاطلان، مقيمان دائرة قسم ثان الرمل، بحوزتهما عدد 30 قرصا مخدرا قاما بإخفائها داخل بعض المأكولات أثناء حضورهما للقسم لزيارة المتهم "عمرو. س.م" المحبوس احتياطياً بحجز القسم على ذمة القضية جنايات القسم "مخدرات".

وأقرا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد توصيله لصديقهما المتهم المذكور، وتم تحرير المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجار العرض على النيابة.

وأبلغ الملازم شرف أحمد جبر الضابط بقسم شرطة المنشية والمعين بخدمة القول الأمنى أنه أثناء مروره بدائرة القسم تمكن من ضبط "علاء.ع" 35 سنة عاطل مقيم دائرة القسم تفوح من فمه رائحة الكحول، وتم ضبط بحوزته قطعة صغيرة لمخدر الحشيش، وعدد 4 زجاجات خمر - وسلاح أبيض "سكين".

وبعرضه على المستشفى الرئيسى الجامعى ورد التقرير الطبى يفيد باشتباه سكر خفيف، وبمناقشته أقر بحيازته للمخدر المضبوط والمواد الكحولية بقصد التعاطى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع،

>وتم تحرير المحضر جنح قسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة.

ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة بالإسكندرية

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