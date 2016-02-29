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"تموين الإسكندرية" تضبط 9 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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"تموين الإسكندرية" تضبط 9 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى "تموين الإسكندرية" تضبط 9 أطنان جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى
شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت الحملة عن ضبط "فتحى. ر" 40 سنة صاحب ثلاجة تبريد لحيازته " 450 " صفيحة من الجبن الأبيض بإجمالى وزن 9 أطنان جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
>وتم ضبط "على. ال" 25 سنة صاحب محل لبيع الحلويات لحيازته وعرضه للبيع 2864 قطعة حلوى المولد، و44 كجم حلاوة طحينية، و2300 قطعة حلوى طوفى، جميعها بدون ثمة بيانات ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط "السيد. م" 29 سنة صاحب فرش لبيع السلع الغذائية، لحيازته وعرضه للبيع "460" كجم من زيت الطعام به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمد. ج" 30 سنة صاحب مخزن وقود لتجميعه "2000" لتر من السولار المدعم بدون ثمة مستندات بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

وضبط "خضر. ص" 55 سنة صاحب مخبز بلدى لتصرفه بالبيع فى كمية "24" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "1200" كجم بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وفى إطار متابعة منظومة الخبز الجديدة شن ضباط الإدارة حملة بالاشتراك مع مفتشى التموين بمديرية التموين بالإسكندرية، أسفرت عن ضبط كل من "فايز. ع" صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها "1500" كجم دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء، و"صبرى. ع" صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتصرف فى كمية قدرها "1000" كجم دقيق بلدى مدعم بقصد بيعها فى السوق السوداء.


>"تموين الإسكندرية" يضبط أسماك سامة وسلع تموينية غير صالحة للhستهلاك
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مصر 365

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