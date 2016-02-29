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«صناعة الإعلام» تكشف موقفها النهائي من «خيري رمضان»

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«صناعة الإعلام» تكشف موقفها النهائي من «خيري رمضان» «صناعة الإعلام» تكشف موقفها النهائي من «خيري رمضان»

خيري رمضان – أرشيفية

 

كتبت: إنجي لطفي

قالت غرفة صناعة الإعلام إنه تم الإطلاع على الحلقة موضوع الجدل، التي استضاف فيها «خيري رمضان» تيمور السبكي، وتبين أنه تم اجتزاء جزء من الحلقة التي استمرت لأكثر من ساعة في مدته 6 دقائق فقط.

وأضافت الغرفة أنه بعد مشاهدة الحلقة كاملة، تبين أن هذا الفيديو المتداول لا يعبر عن سير الحلقة، كما أن “خيري رمضان” تعامل مع الأمر باحترافية ومهنية، ورد الإساءات كافة التي وجهها “تيمور” وتحفظ على التعميم والإحصاءات الواردة في كلام الشخص المذكور.

وأكدت أنه ليست هناك مخالفة مهنية من جانب البرنامج ولا مقدمه، داعية إلى ضرورة التدقيق في اختيار الشخصيات التي يتم استضافتها. وإلى جميع وسائل الإعلام إلى عدم الاستناد إلى المواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات كونها تأتي في كثير من الأحيان مشوهة وغير معبرة عن الحقيقة.

وشددت على قرارها السابق بمقاطعة المدعو تيمور السبكي ومنع ظهوره في القنوات أعضاء الغرفة والتضامن مع أي إجراءات قانونية تجاهه.

وكانت قد قررت الغرفة ايقاف رمضان خيري 14 يومًا حتى تنتهي من تحقيقاتها في الواقعة.

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