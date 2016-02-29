ضبط 344 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات أمنية في الأقصر

نجحت الإدارة العامة لمرور الأقصر في ضبط وتحرير 344 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بمختلف مدن المحافظة، لضبط المخالفين لقواعد المرور.

وقاد الحملات العميد محمد صلاح مدير إدارة مرور الأقصر بإشراف اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر .

وتنوعت المخالفات ما بين سير عكس الاتجاه وكسر إشارة المرور وقيادة بدون رخص قيادة وسير وانتظار خاطئ ومخالفة سرعة رادار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة بينما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون .

وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لتفعيل قانون وقواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية للحد من الحوادث حفاظا على أرواح وأموال المواطنين.