رئيس جامعة أسيوط يستقبل دياجو جونزايز أحد جراحيّ الصدر الأسبان

استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، الدكتور دياجو جونزايز رئيس وحدة التدخل المحدود بجراحات الصدر بجامعة كرونا بأسبانيا، وأحد أشهر الأطباء المتخصصين فى مجال جراحات الصدر على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس قسم جراحة القلب والصدر ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى القلب وجراحاته بأسيوط الجامعى.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس الجامعة وجه الشكر للطبيب الأسباني علي هذه الزيارة المتخصصة لجامعة أسيوط وما يقدمه من خبرة وجهد لصالح مستشفى أسيوط الجامعي، مؤكداً في ذلك علي حرص الجامعة الدائم على توطيد وتفعيل الصلة بينها وبين كافة الجهات العلمية والطبية، من خلال إتاحة الفرص للجامعة بتبادل الزيارات وفتح قنوات للتبادل العلمي مع كافة الجامعات العالمية فى شتى التخصصات، وكذلك التعرف على كل ما هو جديد فى المجالات الطبية المختلفة بما يصب لصالح ملايين المرضى فى محافظات صعيد مصر وتخفيف معاناتهم.

وفى المقابل، أبدي الدكتور دياجو إعجابه بالجامعة وما تضمه في رحابها من كافة الكليات والمؤسسات ذات التخصصات المختلفة والمستشفيات الجامعية المصممة جميعها علي أحدث الإمكانيات والتقنيات المتميزة التي تؤهلها وتمكنها من أداء دورها التعليمي والخدمي علي كافة المستويات.