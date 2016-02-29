أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة أسيوط يستقبل دياجو جونزايز أحد جراحيّ الصدر الأسبان

Google+ Print
رئيس جامعة أسيوط يستقبل دياجو جونزايز أحد جراحيّ الصدر الأسبان رئيس جامعة أسيوط يستقبل دياجو جونزايز أحد جراحيّ الصدر الأسبان
استقبل الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، الدكتور دياجو جونزايز رئيس وحدة التدخل المحدود بجراحات الصدر بجامعة كرونا بأسبانيا، وأحد أشهر الأطباء المتخصصين فى مجال جراحات الصدر على مستوى العالم، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس قسم جراحة القلب والصدر ونائب رئيس مجلس إدارة مستشفى القلب وجراحاته بأسيوط الجامعى.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن رئيس الجامعة وجه الشكر للطبيب الأسباني علي هذه الزيارة المتخصصة لجامعة أسيوط وما يقدمه من خبرة وجهد لصالح مستشفى أسيوط الجامعي، مؤكداً في ذلك علي حرص الجامعة الدائم على توطيد وتفعيل الصلة بينها وبين كافة الجهات العلمية والطبية، من خلال إتاحة الفرص للجامعة بتبادل الزيارات وفتح قنوات للتبادل العلمي مع كافة الجامعات العالمية فى شتى التخصصات، وكذلك التعرف على كل ما هو جديد فى المجالات الطبية المختلفة بما يصب لصالح ملايين المرضى فى محافظات صعيد وتخفيف معاناتهم.

وفى المقابل، أبدي الدكتور دياجو إعجابه بالجامعة وما تضمه في رحابها من كافة الكليات والمؤسسات ذات التخصصات المختلفة والمستشفيات الجامعية المصممة جميعها علي أحدث الإمكانيات والتقنيات المتميزة التي تؤهلها وتمكنها من أداء دورها التعليمي والخدمي علي كافة المستويات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"