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طلاب جامعة القناة يشاركون فى لقاء المتميزين رياضيا بالأقصر

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طلاب جامعة القناة يشاركون فى لقاء المتميزين رياضيا بالأقصر طلاب جامعة القناة يشاركون فى لقاء المتميزين رياضيا بالأقصر
يشارك وفد من جامعة قناة السويس فى لقاء المتميزين رياضيا، وذلك ضمن الخطة التى تتبنها وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالجامعات المصرية وفى إطار الدعم الذى تقدمة وزارة الشباب والرياضة للجامعات المصرية تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت فاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أن هناك وفدا يشارك من الجامعة فى لقاء المتميزين رياضيا وذلك من الأربعاء الموافق 2 مارس وحتى الاثنين 7 مارس بمحافظة الأقصر وتشارك الجامعة بوفد مكون من 8 طالبات و8 طلاب ويشاركون فى جميع الألعاب الرياضية.

وأضاف عادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى بالجامعة أن هناك أيضا مسابقة العروض الرياضية والتى تعقد فى الأقصر فى الفترة من 3 إلى 8 مارس وبمشاركة جميع الجامعات المصرية وتشارك كل جامعة بعرض رياضى لمدة 7 دقائق مخصصة لعرض وتأتى هذه المسابقة أيضا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويشارك فى العرض 21 طالبا من الجامعة.


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