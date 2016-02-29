تحويل خطوط الكهرباء بالعريش إلى كابلات أرضية

أكد المهندس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش، أنه يسعى لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات متوسطة بمناطق العريش.

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن العمل جار بمختلف المواقع من الشركة المختصة تحت إشراف مجلس مدينة العريش، فى إطار رفع كافة الخطوط الكهربائية المعلقة.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أنه فى إطار برنامج مشروعات الخدمات الجارى تنفيذها فى مدينة العريش، يجرى رفع كفاءة منطقة بركة حليمة المجاورة لجسر الوادى من الأبراج الكهربائية ذات الضغط العالى واستبدالها بالكابلات الأرضية.

كما تجرى أعمال إنارة الطريق الدولى من مدخل مدينة العريش الغربى حتى منطقة الميدان، وإنارة مدخل المدينة الشرقى من منطقة الريسة حتى الخروبة.

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