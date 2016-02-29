أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحويل خطوط الكهرباء بالعريش إلى كابلات أرضية

Google+ Print
تحويل خطوط الكهرباء بالعريش إلى كابلات أرضية تحويل خطوط الكهرباء بالعريش إلى كابلات أرضية
أكد المهندس محمد فهمى البيك، رئيس مدينة العريش، أنه يسعى لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات متوسطة بمناطق العريش.

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، أن العمل جار بمختلف المواقع من الشركة المختصة تحت إشراف مجلس مدينة العريش، فى إطار رفع كافة الخطوط الكهربائية المعلقة.

وأشار رئيس مدينة العريش إلى أنه فى إطار برنامج مشروعات الخدمات الجارى تنفيذها فى مدينة العريش، يجرى رفع كفاءة منطقة بركة حليمة المجاورة لجسر الوادى من الأبراج الكهربائية ذات الضغط العالى واستبدالها بالكابلات الأرضية.

كما تجرى أعمال إنارة الطريق الدولى من مدخل مدينة العريش الغربى حتى منطقة الميدان، وإنارة مدخل المدينة الشرقى من منطقة الريسة حتى الخروبة.

- طرح إنشاء 5 مقار حكومية جديدة فى العريش بشمال سيناء

- لجنة لمراجعة عوامل الأمان بأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء فى العريش

- رئيس الوحدة المحلية بالعريش يعلن تطوير حديقة المساعيد وإنشاء مظلات انتظار

- مجلس مدينة العريش يعلن خطة مشروعات الكهرباء الجديدة بشمال سيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365