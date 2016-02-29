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محافظ الفيوم يقرر إحالة عدد من أطباء مستشفى إطسا للتحقيق

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محافظ الفيوم يقرر إحالة عدد من أطباء مستشفى إطسا للتحقيق محافظ الفيوم يقرر إحالة عدد من أطباء مستشفى إطسا للتحقيق
زار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم مستشفى إطسا المركزي بشكل مفاجئ للوقوف على مدى إلتزام طاقم العمل بتقديم الخدمة العلاجية والتواجد بالنوبتجيات المقررة، رافقه اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد.

وقرر المحافظ إحالة عدد من الأطباء للتنحقيق بعدما تبين عدم تواجد عدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى وتركهم العمل أثناء النوبتجية الخاصة بهم ، كما قرر المحافظ إحالة دفاتر الحضور والغياب للتفتيش المالي والإداري لإثبات الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

وشدد محافظ الفيوم أثناء جولته داخل المستشفى على أعمال النظافة، وضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى وحسن المعاملة، مشيراً أنه لن يتهاون في حقوق المرضى من رعاية مناسبة ومكان نظيف ومعامله آدمية، مؤكداً على إستمرار الزيارات المفاجئة وإحالة أي مقصر في أداء عمله إلى التحقيق الفوري والعاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وأن منظومة تطوير القطاع الصحي على رأس الأولويات الحالية.

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