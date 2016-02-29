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عقب اجتماعهم مع وزير الرياضة.. خمسة أعضاء من مجلس الأهلي يعلقون عضويتهم

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عقب اجتماعهم مع وزير الرياضة.. خمسة أعضاء من مجلس الأهلي يعلقون عضويتهم عقب اجتماعهم مع وزير الرياضة.. خمسة أعضاء من مجلس الأهلي يعلقون عضويتهم

قرر خمسة أعضاء من مجلس إدارة الأهلي تعليق عضويتهم في المجلس، حتى فصل المحكمة في الطعن المقدم من الأهلي ضد قرار بطلان انتخابات النادي وحل مجلس محمود طاهر، يوم 27 مارس المقبل.

وكان نائب الرئيس أحمد سعيد، والأعضاء طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري قد اجتمعوا بوزير الرياضة خالد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين. (طالع التفاصيل)

وخلال الاجتماع، حاول الخماسي الرافض للتعيين تقديم استقالاتهم، حيث أنهم رفضوا التعيين من البداية وكان إنتظارهم ضمن المجلس المعين كان حتى موعد نظر المحكمة الإدارية العليا للطعن المقدم على حل مجلس إدارة النادي أمس الأحد.

وأجلت المحكمة الإدارية العليا أمس الأحد النطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي على حكم حله إلى يوم 27 مارس المقبل. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن وزير الرياضة شعر باندهاش من موقف الخماسي، ونجح في إثنائهم عن تقديم استقالة مكتوبة له.

ويرى الوزير أن تلك الخطوة لم تكن بالضرورية، خاصة مع احتمالية حكم المحكمة بقبول الطعن المقدم من المجلس.

وهو الأمر الذي رد عليه الخماسي بتعليق عضويتهم في المجلس حتى يوم 27 مارس المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس.

وبعدها أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بتعيين نفس المجلس.

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