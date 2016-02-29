تعقيبا على تصريح رونالدو.. ألبا: في برشلونة لا يعتقد أحد أنه أفضل من الباقين

(إفي): رد جوردي ألبا لاعب برشلونة على تصريحات كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد التي أدلى بها عقب خسارة فريقه بهدف دون رد السبت أمام أتليتكو مدريد.

وأكد ألبا أن فريقه لا يستبعد ريال مدريد من الصراع على لقب الليجا رغم ابتعاد الفريق الكتالوني عنه بفارق 12 نقطة.

وقال ألبا في تصريحات صحفية عقب الفوز على إشبيلية (2-1):"لا نستبعد ريال مدريد (من الصراع على اللقب). نحن ننافس مع فرق جيدة للغاية تضغط حتى النهاية. إنه فارق كبير ولكن لابد من الاستمرار حتى النهاية".

ولدى سؤاله عن التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها مهاجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قال فيها السبت عقب خسارة الديربي أمام أتليتكو مدريد بهدف، إنه لو كان باقي زملائه بنفس مستواه لتصدر الملكي الليجا، رد "لم أسمع (تصريحات) كريستيانو. لا يعتقد أحد في برشلونة أنه أفضل من الباقين. هناك مهارات فردية تصنع الفريق، ولكنهم يعتقدون أنهم كغيرهم من لاعبي الفريق. لا يمكنني الحديث عن فريق آخر".