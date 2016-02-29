برشلونة: لاعبونا لن يفعلوا مثل رونالدو.. نراعي هذه الأمور قبل ضم أي نجم

(إفي): أكد جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة الإسباني أن حظوظ ريال مدريد في الفوز بالليجا لا تزال قائمة رغم أنه يبتعد عن البلاوجرانا المتصدر بـ12 نقطة، مشيرا إلى أن لاعبي الأخير لن يدلوا بمثل التصريح المثير للجدل الذي أدلى به البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي.

وقال ميستري، في تصريحات صحفية عقب فوز برشلونة على إشبيلية (2-1):"إنها ثلاث نقاط أخرى. لا يحسم لقب الليجا في آخر فبراير. ليس أمرا مألوفا، هذا حقيقي لأننا قد نتعثر وأنا على ثقة من أن ريال مدريد سيعوض الفارق. لا يقدم أحد هدايا".

وأشار "كلما واجهنا إشبيلية عانينا من المشكلات. أفترض أنهم سيصعبون علينا الأمور في نهائي الكأس".

وأوضح "ليونيل ميسي دائما ما يظهر. حتى ولو لم يلعب، دائما يكون متواجدا. يصنع الفارق. لدينا ثلاثي هجومي قوي، ولكن باقي اللاعبين كذلك يسمحون للكرة بالوصول لهم".

وعن فوز أتليتكو مدريد على ريال مدريد في الدربي، قال:"كنت أفضل التعادل، لأنها النتيجة التي تصب في صالحنا".

وفيما يتعلق بتجديد تعاقد نيمار، أوضح "سيحين وقت التفاوض وبالتأكيد سنمضي قدما".

وبشأن التصريحات التي أدلى بها كريستيانو وحمّل زملائه في الفريق مسئولية وضعه في الليجا، حيث إنهم ليسوا بنفس مستواه في البطولة، قال "لاعبونا لن يدلوا مطلقا بمثل تصريحات كريستيانو. دائما ما نراعي هذه الأمور قبل ضم اللاعبين".