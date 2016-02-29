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تقرير - لصوص يسرقون نجم نابولي.. ويطالبونه بتسجيل هدف في فيورنتينا

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تقرير - لصوص يسرقون نجم نابولي.. ويطالبونه بتسجيل هدف في فيورنتينا تقرير - لصوص يسرقون نجم نابولي.. ويطالبونه بتسجيل هدف في فيورنتينا

تعرض لورينزو إنسيني نجم نادي نابولي لعملية سطو في كمين نصبه له بعض اللصوص خلال تواجده مع أصدقائه وزوجته مساء السبت الماضي.

وأوضحت تقارير نشرتها مواقع "إل ماتينو" و "أي آم نابلس" الإيطالية أن إنسيني كان في منطقة (فوميرو) مع زوجته مساء السبت وخرج عليه بعض المسلحين الذين كانوا يتتبعونه.

وأشهر اللصوص أسلحتهم في وجه الدولي الإيطالي وسرقوا أمواله وأشياء قيمة أخرى منه ومن زوجته، وانصاع لورينزو إلى أوامر اللصوص.

ما حدث بعد ذلك، هو أن السارق طلب من إنسيني مبتسما أن يلعب بطريقة جيدة في مباراة فيورنتينا اليوم الاثنين وأن يسجل هدفا ويهديه إليه واختفى اللصوص فيما بعد.

ويحل نابولي ضيفا على فيورنتينا ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي.

ويحتل البارتونوبي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، في حين أن فيورنتينا يحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

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