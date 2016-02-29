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بعد هدفه الرائع ضد إشبيلية.. ميسي يعادل رقم رونالدينيو

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بعد هدفه الرائع ضد إشبيلية.. ميسي يعادل رقم رونالدينيو بعد هدفه الرائع ضد إشبيلية.. ميسي يعادل رقم رونالدينيو

(إفي): عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم البرازيلي رونالدينيو بالليجا، بتسجيله 15 هدفا من ركلات حرة مباشرة مع برشلونة بالبطولة خلال آخر 25 عاما.

وتقدم ميسي لبرشلونة من ركلة حرة الأحد ضد إشبيلية ليسجل ركلته الثالثة هذا الموسم في الدوري والسادسة في كل البطولات في مباراة حسمها فريقه 2-1.

ولم يحرز أي لاعب ببرشلونة 6 أهداف من ركلات حرة في موسم واحد منذ موسم 2006-07 مع المهاجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو.

وحال مقارنة أرقام "البرغوث" الأرجنتيني، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بنظيره ومنافسه الرئيسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (مهاجم ريال مدريد) وأفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، يتفوق أيضا ابن مدينة روساريو في الفترة الأخيرة.

وتشير الاحصاءات إلى تسجيل ميسي (مع النادي والمنتخب) 8 أهداف من آخر 100 ركلة حرة مباشرة، مقابل 3 أهداف فقط لـ"الدون".

وساهم ميسي أيضا في معادلة رقم ريال مدريد كأكثر فريق إسباني خاض مباريات متتالية دون هزيمة (34 مباراة)، بتسجيله لهدف التعادل حيث كان إشبيلية متقدما بهدف عبر فيتولو، قبل أن يضيف جيرارد بيكيه هدف الفوز في الشوط الثاني.

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