اكتشاف مثير يبشر بطرح علاجات جديدة للتخلص من تجاعيد الوجه

اكتشاف جديد ومثير توصل إليه مؤخرًا فريق من العلماء بجامعة نيوكاسل البريطانية قد يمكنهم قريبًا من تطوير جيل جديد من مستحضرات تجميل تتمتع بخواص رائعة تؤخر الشيخوخة.

وتمكن الباحثون من اكتشاف إحدى الأنزيمات الموجودة فى الجلد البشرى، والتى تنخفض مستوياتها مع التقدم فى العمر، ويلعب هذا الأنزيم دورًا حيويًا فى إمداد الخلايا بالطاقة، وعندما تنخفض مستوياته تتدهور صحة خلايا البشرة، وتبدأ الخطوط البارزة والتجاعيد والتشققات فى الظهور على الوجه.

وأضاف الباحثون أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للتوصل إلى علاجات جديدة للخلص من تجاعيد الوجه، خاصة بعد التوصل إلى السبب وراء ظهورها، وذلك عن طريق تعويض غياب الإنزيم المكتشف حديثًا، والذى يعمل كـ"بطارية" يمد الخلايا بالطاقة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Investigative Dermatology"، وكما نشرت مؤخرًا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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