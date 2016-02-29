تحذير من مرض فرط كولسترول الدم الوراثى المسبب للوفاة المبكرة

حذرت "فيرونيك لومتر" سكرتيرة الجمعية الوطنية الفرنسية المرضى المصابين بمرض فرط كولسترول الدم الوراثى من خطورة المرض الغامض وغير المعروف والذى لا تظهر أعراضه.

ويصيب هذا المرض شخصا من كل 250، إلى شخص من كل 500 شخص.. أى حوالى 120 ألفا إلى 240 ألفا فى فرنسا، وهو مرض وراثى منتشر مع زيادة نسبة الكولسترول السيئ ال دى ال بنسب أعلى مما يوجد لدى الأشخاص الطبيعيين ومنذ الولادة.

وأشارت سكرتيرة جمعية آنيت إلى أن هذا المرض الغامض والمنتشر يزيد من 13 إلى 20 من خطورة أمراض القلب وأنه يوجد فقط من 5% إلى 10% من الأشخاص المصابين به الذى يتم مراقبتهم وعلاجهم.. أما بالنسبة للآخرين فإن تصلب الشرايين يزداد سنويا مع خطورة انسداد فى عضلة القلب والسكتات الدماغية ومع تغيب العلاج فإن خطورة الأزمات والسكتات القلبية تصل إلى 50% لدى الرجل الأقل من 50 عاما وبنسبة 30% لدى السيدة الأقل من 60 عاما.

وأوضحت السيدة فيرونيك لوميتر أن هذا المرض سهل اكتشافه عن طريق معرفة جرعة الكولسترول فى الدم وبالنسبة الأطفال من سن عامين وثلاثة ممكن قياس نسبة الكولسترول خاصة بالنسبة للأسر التى تعانى من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدول فى مراجعة الطبيب ومراعاة الأغذية والتدخين.

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