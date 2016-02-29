أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: تناول المرأة الحامل لعقار "الديباكين" يؤدى لتشوه الأجنة

Google+ Print
دراسة: تناول المرأة الحامل لعقار "الديباكين" يؤدى لتشوه الأجنة دراسة: تناول المرأة الحامل لعقار "الديباكين" يؤدى لتشوه الأجنة
قال "دومينيك مارتن" المدير الفرنسى العام لوكالة الأمن الدوائى ان الدراسة التى أجراها المسئولون الفرنسيون لهيئة التفتيش للحالات الاجتماعية ان المرضى الذين يعانون من مرض الصرع ومرض اضطراب ثنائى القطب ويعالجون بعقار "الديباكين" من إنتاج شركة "سانوفى" علموا مؤخرا بالخطورة المرتبطة بهذا الدواء أثناء فترات الحمل ويؤثر على الجنين فى داخل رحم الأم ويعرضه لبعض التشوهات الخلقية أو الوراثية والذى عرف منذ عام 2000.

وأوضح المسئولون فى معامل "سانوفى" أن هذه المعلومة تركت للطبيب الذى يوضحها لمرضاه وفى أبريل 2015 اتخذ قرارا من قبل المسئول عن الأمن الدوائى بوقف هذا العقار للمرأة تريد الإنجاب وفى حالة عدم وجود بديل فإنها تكتب إقرارا على نفسها خاصة بالنسبة للاتى يعانين من الصرع.

يذكر أن هذا العقار يسوق فى فرنسا من قبل معامل سانوفى منذ 1967 تحت أسماء مختلفة هى ديباكوت وديباميد وأن 93 ألف سيدة من اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين 15 عاما و49 عاما يتناولنه، منهن 37 ألفا يعانين من الصرع و56 ألفا من الاضطراب ثنائى القطب، وهو اضطراب نفسى يتميز باكتئاب فترات وفترات ابتهاج غير طبيعى.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك ما بين 425 و450 مولودا تعرضوا لـ فالبروات الصوديوم الموجود فى هذا العقار وأدى إلى تشوهات لهؤلاء المواليد فى الفترة من 2006 إلى 2014.


>- تقنية جديدة لمعرفة الأمراض الوراثية التى تحملها خلايا الأجنة البشرية

- لو ولادتك قربت.. إزاى تختارى المستشفى المناسب وتتأكدى من معايير النظافة والتعقيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365