تقرير أمريكى يكشف اعتراف "جونسون" باحتواء شامبو الأطفال على مسببات للسرطان

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس"، عن أن منتجات "جونسون آند جونسون" للأطفال تحتوى على مكوناتها على مواد كيميائية مسببة للسرطان، وتؤثر على الجهاز المناعى للطفل إلى حد كبير، ولأن الجهاز المناعى حساس جدا يتأثر بسهولة من المركبات السامة المتواجدة فى منتجات جونسون، كشامبو الاستحمام الذى يحتوى على مادة التوكسين السامة التى تجعل الطفل عرضة لمشاكل صحية خطيرة وأمراض مزمنة، وتعمل على تهيج الجلد وضعف الجهاز المناعى.

وحسب التقرير أنه تم فحص منتجات جونسون منها شامبو الأطفال، فوجد أنه يحتوى على واحدة من المواد الضارة للغاية فى مكوناته المادة الحافظة فورمالديهيد التى تطلقها ببطء كواتيرنيوم -15، ومن المعروف أن تلك المادتين مسببتان للسرطان، ومهيجة للبشرة.

وحسب التقرير، وجدت مواد كيميائية أخرى خطيرة فى منتجات جونسون وهى ديوكسين 1.4، ووفقا لوكالة حماية البيئة أن هذه المواد تسبب الدوار وتهيج فى الجلد وتلف الكبد والصداع والنعاس.

وحسب التقرير أن شركة جونسون آند جونسون المنتجة لمستحضرات العناية بالبشرة اعترفت أخيرا، أن منتجات الأطفال تحتوى على مواد مسرطنة، وتعمل حاليا فى التخلص من المركبات السامة من منتجاتها التى تباع فى أمريكا.

وحسبما جاء فى التقرير أن منتجات جونسون آند جونسون التى تتواجد فى الدنمارك والنرويج وفنلندا واليابان وجنوب أفريقيا آمنة لا تحتوى على المركبات السامة المسببة للسرطان.

تقرير أمريكى يكشف:100 نوع من الشامبوهات الشهيرة تسبب السرطان والفشل الكبدى..أشهرها جونسون وبالمرز وبالموليف وشامبوهات 2×1..المنتجات تحتوى على مادة الكوكاميد المسرطنة..ومركز الصحة البيئية يقاضى الشركات