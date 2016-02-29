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الجراون يطالب إيران بوقف التدخل فى شئون الدول العربية

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الجراون يطالب إيران بوقف التدخل فى شئون الدول العربية الجراون يطالب إيران بوقف التدخل فى شئون الدول العربية
استنكر أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، ما تقوم به إيران من أفعال تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ولا تخدم السلم فى المنطقة مما يؤدى إلى إشعال الكثير من الأزمات، مطالبا النظام الإيرانى بوقف التدخل فى الشئون العربية .

وطالب الجراون خلال كلمتة بالجلسة الثالثة لمؤتمر البرلمان العربى، النظام الإيرانى باتباع مبدأ حسن الجوار وإنهاء احتلال الجزرالإماراتية الثلاث، بالتفاوض المباشر أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

كما دعى رئيس البرلمان العربى، إلى ضرورة الوقوف إلى جانب العراق فى حربه ضد داعش، وإعادة النازحين إلى أراضيهم.
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