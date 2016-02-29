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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات ببنغازى

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مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات ببنغازى مقتل جندى بالقوات الخاصة الليبية خلال اشتباكات ببنغازى

توفى جندى تابع للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" متأثرا بجراحه، جراء استهدافه من قبل قناص بمحور القتال بوعطنى بمدينة بنغازى خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بليبيا.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" العقيد ميلود الزوى، فى تصريح صباح الاثنين، أن جنديا تابعا للقوات الخاصة الكتيبة 17 صاعقة يدعى على الجازوى توفى اليوم، متأثرا بجراحه أثر استهدافه من قبل قناص من "قوات مجلس شورى ثوار بنغازي" بمحور بوعطنى ببنغازى.

وعلى صعيد آخر، أشار الزوى إلى تقدم قوات الجيش الليبى بكافة محاور القتال، محققة انتصارات كبيرة دحرت فيها الجماعات الإرهابية وكبدتهم خسائر كبيرة، منوها بان القوات تتقدم بحذر نظرا للالغام المزروعة بالمناطق المحررة.
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