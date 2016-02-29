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Spotlight الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

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Spotlight الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار Spotlight الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

الإثنين 29-02-2016 11:37

أسدل الستار على الحفل الـ 88 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدّمه الممثل Chris Rock حيث حصد فيلم Spotlight جائزتين كأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي وحصد فيلم The Revenant ثلاث جوائز كأفضل ممثل لـ Leonardo DiCaprio وأفضل تصوير وأفضل مخرج لـ Alejandro G. Inarritu. في المقابل حصد فيلم Mad Max: Fury Road ست جوائز وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل مونتاج وأفضل ديكور وأفضل أزياء وأفضل صوت وأفضل مونتاج صوت. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
Spotlight

أفضل مخرج
Alejandro G. Inarritu, The Revenant

أفضل ممثل
Leonardo DiCaprio, The Revenant

أفضل ممثلة
Brie Larson, Room

أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki, The Revenant

أفضل فيلم أجنبي
Son of Saul

أفضل سيناريو مقتبس
The Big Short

أفضل سيناريو أصلي
Spotlight

أفضل تصفيف شعر وماكياج
Mad Max: Fury Road

أفضل موسيقى
The Hateful Eight, Ennio Morricone

أفضل أغنية
“Writing's On the Wall” Spectre

أفضل فيلم كرتوني
Inside Out

أفضل فيلم وثائقي قصير
A Girl on the River: The Price of Forgiveness

أفضل مونتاج
Mad Max: Fury Road

أفضل ديكور
Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كرتوني قصير
Bear Story

أفضل مونتاج صوت
Mad Max: Fury Road

أفضل صوت
Mad Max: Fury Road

أفضل مؤثرات بصرية
Ex Machina

أفضل فيلم وثائقي
Amy

أفضل فيلم قصير Live Action
Stutterer

أفضل ممثل في دور مساعد
Mark Rylance, Bridge of Spies

أفضل ممثلة في دور مساعد
Alicia Vikander, The Danish Girl

أفضل أزياء
Mad Max: Fury Road

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