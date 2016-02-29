Spotlight الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

الإثنين 29-02-2016 11:37
أسدل الستار على الحفل الـ 88 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدّمه الممثل Chris Rock حيث حصد فيلم Spotlight جائزتين كأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي وحصد فيلم The Revenant ثلاث جوائز كأفضل ممثل لـ Leonardo DiCaprio وأفضل تصوير وأفضل مخرج لـ Alejandro G. Inarritu. في المقابل حصد فيلم Mad Max: Fury Road ست جوائز وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل مونتاج وأفضل ديكور وأفضل أزياء وأفضل صوت وأفضل مونتاج صوت. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
Spotlight
أفضل مخرج
Alejandro G. Inarritu, The Revenant
أفضل ممثل
Leonardo DiCaprio, The Revenant
أفضل ممثلة
Brie Larson, Room
أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki, The Revenant
أفضل فيلم أجنبي
Son of Saul
أفضل سيناريو مقتبس
The Big Short
أفضل سيناريو أصلي
Spotlight
أفضل تصفيف شعر وماكياج
Mad Max: Fury Road
أفضل موسيقى
The Hateful Eight, Ennio Morricone
أفضل أغنية
“Writing's On the Wall” Spectre
أفضل فيلم كرتوني
Inside Out
أفضل فيلم وثائقي قصير
A Girl on the River: The Price of Forgiveness
أفضل مونتاج
Mad Max: Fury Road
أفضل ديكور
Mad Max: Fury Road
أفضل فيلم كرتوني قصير
Bear Story
أفضل مونتاج صوت
Mad Max: Fury Road
أفضل صوت
Mad Max: Fury Road
أفضل مؤثرات بصرية
Ex Machina
أفضل فيلم وثائقي
Amy
أفضل فيلم قصير Live Action
Stutterer
أفضل ممثل في دور مساعد
Mark Rylance, Bridge of Spies
أفضل ممثلة في دور مساعد
Alicia Vikander, The Danish Girl
أفضل أزياء
Mad Max: Fury Road