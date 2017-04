Spotlight الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

أسدل الستار على الحفل الـ 88 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدّمه الممثل Chris Rock حيث حصد فيلم Spotlight جائزتين كأفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي وحصد فيلم The Revenant ثلاث جوائز كأفضل ممثل لـ Leonardo DiCaprio وأفضل تصوير وأفضل مخرج لـ Alejandro G. Inarritu. في المقابل حصد فيلم Mad Max: Fury Road ست جوائز وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل مونتاج وأفضل ديكور وأفضل أزياء وأفضل صوت وأفضل مونتاج صوت. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

Spotlight

أفضل مخرج

Alejandro G. Inarritu, The Revenant

أفضل ممثل

Leonardo DiCaprio, The Revenant

أفضل ممثلة

Brie Larson, Room

أفضل تصوير

Emmanuel Lubezki, The Revenant

أفضل فيلم أجنبي

Son of Saul

أفضل سيناريو مقتبس

The Big Short

أفضل سيناريو أصلي

Spotlight

أفضل تصفيف شعر وماكياج

Mad Max: Fury Road

أفضل موسيقى

The Hateful Eight, Ennio Morricone

أفضل أغنية

“Writing's On the Wall” Spectre

أفضل فيلم كرتوني

Inside Out

أفضل فيلم وثائقي قصير

A Girl on the River: The Price of Forgiveness

أفضل مونتاج

Mad Max: Fury Road

أفضل ديكور

Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم كرتوني قصير

Bear Story

أفضل مونتاج صوت

Mad Max: Fury Road

أفضل صوت

Mad Max: Fury Road

أفضل مؤثرات بصرية

Ex Machina

أفضل فيلم وثائقي

Amy

أفضل فيلم قصير Live Action

Stutterer

أفضل ممثل في دور مساعد

Mark Rylance, Bridge of Spies

أفضل ممثلة في دور مساعد

Alicia Vikander, The Danish Girl

أفضل أزياء

Mad Max: Fury Road