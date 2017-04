ليوناردو ديكابريو يفوز بجائزة أفضل ممثل في الأوسكار

فاز أخيرا ليوناردو ديكابريو Leonardo DiCaprio بأول جائزة أوسكار في حياته عن فيلم العائد The Revenant، بعد 5 ترشيحات للأوسكار وانتظار طويل حيث تنافس على جائزة أفضل ممثل مع كل من براين كرانستون Bryan Cranston، وليوناردو دى كابريو Leonardo DiCaprio ، ومات دامون Matt Damon ، ومايكل فاسبندر Michael Fassbender ، وإيدى ريدمان Eddie Redmayne.

وتعد هذه هي الجائزة الثالثة للفيلم في الأوسكار الـ88 بعد حصوله على أفضل تصوير وأفضل مخرج.

تلقى ليو Leo دعماً كاملا حتى قبل بدء الحفل، إذ أعلنت الفنانة أديل Adele من خلال تغريدة نشرتها قبل ساعات قليلة من حفل توزيع الأوسكار فى مسرح دولبي في هوليوود عن دعمها الكامل للنجم كابريوDiCaprio ، وتمنّت الفنانة العالمية التوفيق له حيث قالت:

"حظاً سعيداً ليو. الجميع يُحبك لأنك الأفضل".

ولم تتوان ليدي جاجا Lady GaGa بدورها عن كشف إنحيازها لنجم The Revenant، بعد الإشكال الذي حصل بينهما في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب قبل شهرين. فقد نشرت المغنية الأمريكية صورتها بدون ماكياج، قبل ساعات من إنطلاق الحفل، وغرّدت عبر تويترقائلة:

«لا أعرف عنكم لكني منحازة لليوناردو. أنعم علينا بسنوات من القصص التي قدمها، يستحق هذا رقم 1.

وكانت قد اتجت أنظار العالم بأسره لمشاهدة حفل توزيع جوائز الأوسكار 2016 الذي شهد منافسة شرسة على مستوى جميع الفئات. فأتت النتائج كالتالي:

أفضل فيلم: Spotlight

أفضل ممثل: ليوناردو دي كابريو عن فيلم "The Revenant"

أفضل ممثل في دور مساعد: مارك رايلنس عن فيلم "Bridge of Spies"

أفضل ممثلة: بري لارسون عن فيلم "Room"

أفضل ممثلة في دور مساعد: أليسيا فيكاندر عن فيلم "The Danish Girl"

أفضل فيلم رسوم متحرّكة: Inside Out

أفضل تصوير سينمائي: The Revenant

أفضل تصميم أزياء: Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم وثائقي (طويل): Amy

أفضل فيلم وثائقي (قصير): A Girl In The River: The Price of Forgiveness

أفضل مونتاج سينمائي: Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم بلغة أجنبيّة: Son of Saul: (باللغة الهنغارية)

أفضل مكياج وتصفيف شعر: Mad Max: Fury Road

أفضل موسيقى أصليّة: Writing's On The Wall من فيلم "Spectre"

أفضل موسيقى تصويرية: The Hateful Eight

أفضل تصميم إنتاج (أفضل ديكور): Mad Max: Fury Road

أفضل فيلم رسوم متحرّكة قصير: Bear Story

أفضل فيلم قصير: Stutterer

أفضل مونتاج صوتي: Mad Max: Fury Road

أفضل مزج موسيقي: Mad Max: Fury Road

أفضل تأثيرات بصرية: Ex Machina

أفضل سيناريو مقتبس: The Big Short

أفضل سيناريو أصلي: Spotlight

أفضل مخرج: أليخاندرو ج. إيناريتو عن فيلم "The Revenant"

تمثال "اوسكار" من الذهب السيبيري للنجم ليوناردو دي كابريو