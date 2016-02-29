صور| بدء فعاليات ورشة التصوير الزيتي في قصر ثقافة الأقصر

مراسل – ONA:

شهد قصر ثقافة الأقصر، بدء فعاليات ورشة التصوير الزيتي، التي تستمر حتى 3 مارس الجاري، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد جمال المدرس بكلية الفنون الجميلة وفضل الله هاشم رئيس فرع ثقافة الأقصر.

وقال محمد فراج، مدير القصر، إن الورشة تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض التعريفات الأساسية الهامة لفن التصوير، وإكساب المشاركين بعض المعارف والتقنيات الجديدة في الفن.

فيما صرح الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي أن الورشة تأتي في إطار الجهود الهادفة إلي بناء قدرة الفنانين التشكيليين الشباب والتعريف بما تمتلكه تلك المواهب من مقومات جمالية تستحق الاهتمام والتطوير، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقامة معرض لهم في نهاية الورشة.