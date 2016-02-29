60 مدرسة بأسوان تفوز في مشروع «سماف» للصيانة البسيطة

مراسل ONA:

> أعلن هشام منير، مدير عام التعليم العام في أسوان، أن 60 مدرسة بمحافظة أسوان فازت في مشروع «سماف» للصيانة البسسطة للمدارس والممول بمنحة ألمانية، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ الموزعة على هذه المدارس 369 ألف و549 جنيهًا.

وقال إن مشروع “سماف”، يتم تنظيمه على مستوى 9 محافظات على مستوى الجمهورية، حيث قامت لجان التقيم باختيار 60 مدرسة على مستوى محافظة أسوان.

> موضحًا أنه تم تسليم الشيك الخاص بأعمال الصيانة في هذا المشروع في حفل تم تنظيمه مؤخرًا في القاعة الرئيسية بوزارة التربية والتعليم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني والمستشار الثقافي لسفارة ألمانيا بالقاهرة ومدير البنك الألماني المانح.