مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بجرجا بسوهاج‎

مراسل ONA:

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 أخرين تصادف تواجدهم عقب وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام مدخل قرية خارفة – دائرة مركز جرجا.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارًا من مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي السريع أمام مدخل قرية خارفة – دائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو محمد مختار خلاف حسين 32 سنة صاحب مكتب مواد غذائية، ويقيم بناحية خارفة – دائرة المركز السيارة رقم 40018 ملاكي سوهاج علي الطريق اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة رقم 37556 ملاكي سوهاج قيادة المدعو خالد جمال ثابت – ويقيم بذات الناحية “هرب عقب وقوع الحادث”، ”قادمة في الإتجاه المقابل”، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة “ناصر خلف ناصر” 14 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية (تصادف تواجده علي الطريق أثناء الحادث). قائد السيارة الأولى “بكدمات بالصدر”، حمادة حساب محمد 17 سنة عامل “بإشتباه كسر بعظام اليد اليمنى”، أيمن عطية معوض 21 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم”،

عماد رمضان عبد الحميد 27 سنة عامل بكدمه بالصدر – ويقيمون بذات الناحية (تصادف تواجدهم علي الطريق أثناء الحادث)، حدثت بعض التلفيات بالسيارتين “جاري تقديرها”.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك 0

> بسؤال المصابين وعم المتوفي المدعو خلف الله ناصر أحمد إسماعيل 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية.

تم التحفظ علي السيارتين بديوان المركز، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط قائد السيارة الثانية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2192 جنح المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.