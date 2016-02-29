أمن الدولة تتسلم ملفات«أبو تريكة» و«ثابت»بتهمة تمويل جماعة الإخوان

تسلمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول بالأمس أوراق قضية مدارس وجمعيات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية، والتي إحالتها لجنة حصر اموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل.

وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إحالة 1365 شخصًا للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكه بتهمة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وشمل أمر الإحالة جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، ومن بينهم محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك للتحقيق معهم في الانضمام ودعم وتمويل جماعة إرهابية.