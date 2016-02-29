"الزراعة":تشدد الرقابة على اسواق الماشية لمنع دخول حيوانات مهربة من ليبيا

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، إنه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة لتشديد الرقابة على أسواق الماشية ،لمنع دخول الحيوانات المهربة من ليبيا،فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل وترقيم وتحصين الحيوانات فى الاسواق وتطهيرها بعد عمليات الفحص.> وناشدت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية،فى بيان رسمى لها اليوم الاثنين ، مربى الماشية بعدم التعامل مع الحيوانات المهربة من ليبيا، أو إدخالها وخلطها مع الحيوانات المحلية حتى لا تتنقل اليها أى اصابة أو عدوى،بالإضافة الى استمرار الحملات الخاصة بالتحصين الحلقى المجانى للماشية بالمحافظات المختلفة، لرفع المعاناة عن كاهل صغار المربيين.

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