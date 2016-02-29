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صحيفة عبرية مهاجمة اليوم السابع: الأكثر حدة فى التعامل مع أصدقاء إسرائيل

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صحيفة عبرية مهاجمة اليوم السابع: الأكثر حدة فى التعامل مع أصدقاء إسرائيل صحيفة عبرية مهاجمة اليوم السابع: الأكثر حدة فى التعامل مع أصدقاء إسرائيل
واصل الإعلام الإسرائيلى هجومه على جريدة "اليوم السابع" بسبب موقفها الرافض للتطبيع مع إسرئيل، ورفض لقاء توفيق عكاشه بسفير تل أبيب بالقاهرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فى تقرير لها لمحرر الشئون العربية بالصحيفة "روعى كياس" أن أكثر وسائل الإعلام التى تعاملت بحده ومازالت تهاجم "عكاشة" هى صحيفة "اليوم السابع" التى خصصت جزء كبير من تغطيتها اليوميه حول هذا الصدد.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن الغضب لازال مستمرا فى ضد عكاشة الذى التقى الأسبوع الماضى بالسفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن حتى بعد قيام النائب كمال أحمد بضربه بالجزمة تحت قبة البرلمان المصرى.

وأبرز الموقع الالكترونى للصحيفة الإسرائيلية مانشيت "اليوم السابع" فى عددها الورقى الصادر اليوم الاثنين الذى حمل عنوان "بالجزمة.نائب الشعب كمال أحمد يضرب نائب التطبيع بالبرلمان".

كما نشر الموقع الالكترونى للصحيفة رسما كاريكاتيراً نشر على الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" أمس للرسام محمد عبد اللطيف الذى رسم حذائين يتحدثان لبعضهما البعض ويقول أحدهما للأخر "يا ريتنى كنت حذاء كمال أحمد".

برلمان،الجزمة (1)

برلمان،الجزمة (2)

- سفير إسرائيل: اتصلت بعكاشة بعد ضربه بالحذاء.. وسألتقيه فى منزلى بالمعادى

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مصر 365

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