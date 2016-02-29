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مران الأهلي – عودة الدوليين.. وإصابة رمضان صبحي

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مران الأهلي – عودة الدوليين.. وإصابة رمضان صبحي مران الأهلي – عودة الدوليين.. وإصابة رمضان صبحي

انضم لاعبو الأهلي الدوليين في منتخب إلى مران ناديهم الإثنين بعد عودتهم من معسكر الفراعنة الذي خاضوا فيه مباراة ودية أمام بوركينا فاسو.

وشارك اللاعبون في المران الذي تابعه أسامة عرابي نجم الأهلي السابق الذي سينضم إلى الجهاز الفني الجديد كمدرب عام.

ومن المنتظر وصول المدرب الهولندي مارتن يول الإثنين من أجل إتمام التعاقد مع الفريق ليخلف عبد العزيز عبد الشافي.

وتعرض رمضان صبحي للإصابة خلال المران إثر كرة مشتركة بينه وبين عمرو السولية ليغادر الملعب ويضع الثلج على قدمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت الأربعاء في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

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