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اجتماع بين وزير الرياضة والخماسي الرافض للتعيين في مجلس إدارة الأهلي

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اجتماع بين وزير الرياضة والخماسي الرافض للتعيين في مجلس إدارة الأهلي اجتماع بين وزير الرياضة والخماسي الرافض للتعيين في مجلس إدارة الأهلي

يجتمع الآن وزير الرياضة خالد عبد العزيز بخماسي مجلس إدارة الأهلي الذي كان يرفض التعيين مع قرار حل المجلس، ، وهم أحمد سعيد نائب رئيس النادي وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري.

وكان القضاء الإداري قد حكم في في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات التي أتت بمجلس محمود طاهر، وبالتالي حل مجلس إدارة النادي.

وقرر بعدها وزير الرياضة إعادة تعيين نفس المجلس، وسط رفض مبدئي من سبعة أعضاء، حيث أبدى أحمد سعيد نائب الرئيس، بجانب الأعضاء هشام العامري وعماد وحيد وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومروان هشام ومحمد جمال هليل ومهند مجدي اتجاههم لرفض فكرة التعيين (طالع التفاصيل).

إلا أن الأعضاء السبعة لم يرفضوا التعيين رسميا حتى اللحظة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت أمس الأحد النطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي على حكم حله إلى يوم 27 مارس المقبل.

ووصل خماسي مجلس إدارة الأهلي صباح اليوم الاثنين لمقر الوزارة، قبل وصول عبد العزيز ولكن وصل الوزير منذ قليل وانطلق الاجتماع بينهم.

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