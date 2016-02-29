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بالفيديو - بعد غياب طويل.. سان جيرمان يخسر لأول مرة في الدوري.. ليون ينتصر

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بالفيديو - بعد غياب طويل.. سان جيرمان يخسر لأول مرة في الدوري.. ليون ينتصر بالفيديو - بعد غياب طويل.. سان جيرمان يخسر لأول مرة في الدوري.. ليون ينتصر

(إفي): فاز ليون على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين لواحد في الجولة 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في أولى هزائمه هذا الموسم في المسابقة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله ماكسويل كورني (ق13) قبل أن يضيف سيرجي داردير هدفا ثانيا في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح لوكاس مورا في تقليص الفارق بعد في الدقيقة 51، لكن فريق العاصمة لم يتمكن من تحقيق التعادل على الأقل لينتهي اللقاء بفوز ليون.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجرع فيها باريس سان جيرمان هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم حيث كان قد فاز في 23 لقاء وتعادل في أربعة.

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد فريق العاصمة عند 73 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن موناكو صاحب المركز الثاني، ويرتفع رصيد ليون إلى 42 في المركز الثالث.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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