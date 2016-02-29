ديفيد سيلفا: أثق في نجاح جوارديولا مع مانشستر سيتي

(إفي): أعرب الإسباني ديفيد سيلفا، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن اقتناعه بنجاح مواطنه جوسيب جوارديولا مع الفريق، عندما يتولى تدريبه اعتبارا من الموسم المقبل.

وسؤل سيلفا عن رأيه في قرار تعيين جوارديولا، المعلن في الأول من فبراير الجاري، خلفا للتشيلي مانويل بلليجريني، حيث أثنى على المدير الفني الكتالوني، مؤكدا أنه "مدرب عظيم".

وقال اللاعب الإسباني بعد فوزه فريقه بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد على حساب ليفربول بركلات الترجيح: "جوارديولا مدرب عظيم للغاية، لكنني لست من يقول ذلك، بل الجميع يعلمونه، وأنا متيقن من أنه سيقدم كرة رائعة هنا".

ورد سيلفا على سؤال حول طريقة لعب مدربه في الموسم المقبل قائلا "إنني أحاول التأقلم على ما يطلبه مني المدرب. جوارديولا يحب حيازة الكرة، وذلك يناسب طبيعتي".

وفيما يتعلق باللقب الذي أحرزه الفريق، قال سيلفا عن الأرجنتيني ويلي كاباييرو صاحب الفضل الأول في الانتصار:"دائما الفوز بركلات الترجيح يعني أن الحارس كان له دور كبير. إنه زميل رائع. يعمل يوميا مع جو (هارت الحارس الأساسي)، وكلما سنحت له الفرصة يقدم أفضل ما لديه".

وأضاف الجناح الإسباني "كانت مباراة صعبة، مثل كل النهائيات. سنحت لنا العديد من الفرص ونحن متقدمون بهدف من أجل حسم اللقاء ولم نفعل. في النهاية ضغطوا علينا وأدركوا التعادل وعانينا بعض الشيء".

ويرى سيلفا أن هذا الفوز سيمنح الفريق الثقة من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي "لقد قدمنا أفضل ما لدينا مع بلليجريني، وأحرزنا ثلاثة ألقاب منذ وصوله، ونتطلع إلى لقب آخر".