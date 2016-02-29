مباحث البحيرة:85 قضية قتل و7 قضايا خطف و10 هتك عرض فى 11 شهرا بالمحافظة

كشف اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، لـ"اليوم السابع "، أنه فى خلال 11 شهرا، نجح ضباط المباحث الجنائية فى كشف معظم قضايا القتل العمد والخطف وهتك العرض .

مضيفا أن ضباط إدارة البحث الجنائى تمكنوا من كشف غموض 47 قضية قتل عمد، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة، من إجمالى 50 قضية قتل عمد ارتكبت على أرض محافظة البحيرة .

وأوضح مدير مباحث البحيرة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تم ضبط جميع المتهمين المتورطين فى ارتكاب 7 جرائم خطف مسلح وطلب فدية لإطلاق سراح الرهينة، وتم كشف غموض وضبط 10 قضايا هتك عرض .

وأضاف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة فى تصريحات خاصة، أنه تم ضبط جميع المتهمين المتورطين فى ارتكاب 75 جريمة شروع فى قتل من إجمالى 80 قضية، وتم كشف غموض وضبط المتهمين المتورطين فى ارتكاب 38 قضية ضرب أفضى إلى الموت، كما تم ضبط 17 قضية مقاومة سلطات وبلطجة .

ومن جانبه أشاد اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بدور ضباط إدارة البحث الجنائى ومجهوداتهم على مدار الفترة الماضية، مؤكدا على استمرار الحملات الأمنية بكافة القطاعات، واستمرار ملاحقة العناصر الإجرامية فى جميع المجالات لتحقيق الأمن ومواجهة كافة صور الخروج على القانون .

- بعدما قتلت طفلة متأخرة عقليا جارتها الرضيعة لاعتقادها بأنها "دمية".. استشارى تربية خاصة: تحسين البيئة يغير سلوكيات الأطفال المعاقين.. و16 نصيحة للتعامل مع المتأخر عقليا أبرزها: تعامل معه كأنه طبيعى