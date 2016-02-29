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"الإسكان" تطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى 20 محافظة خلال أيام

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"الإسكان" تطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى 20 محافظة خلال أيام "الإسكان" تطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية فى 20 محافظة خلال أيام
أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان، أنه سيتم طرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع المليون وحدة على شركات المقاولات فى 20 محافظة خلال أيام.

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة انتهت من إعداد كراسة الطرح للوحدات، لافتة إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى ينص على الإسناد بالأمر المباشر لشركات المقاولات، ولكن بعض المحافظات تلجأ لإعداد مناقصة خوفا من المساءلة من الجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية طبقت ما ينص عليه القانون من خلال إعداد قائمة بأهم شركات المقاولات والحصول على موافقة من مجلس الوزراء للإسناد بالأمر المباشر، للعمل على استغلال الوقت، والبدء فى تنفيذ الوحدات السكنية التى كلف بها الرئيس السيسى وزارة الإسكان.

وأوضحت أنه سيتم باقى المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى فى باقى المحافظات بمجرد الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة من قبل المحافظات.


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