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قيادى بحركة فتح لعكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض باسم حقوق شعبنا

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قيادى بحركة فتح لعكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض باسم حقوق شعبنا قيادى بحركة فتح لعكاشة: القيادة الفلسطينية وحدها تتفاوض باسم حقوق شعبنا
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومدير جهاز المخابرات الفلسطينية سابقاً اللواء توفيق الطيراوى، أن من يفاوض لحقوق الشعب الفلسطينى هم الفلسطينيون وأنه ليس من شأن أى شخص التفاوض باسم شعبنا سوى القيادة الفلسطينية مدعومة من القيادة المصرية.

ودعا الطيراوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، مساء الأحد، أى شخص أو نائب برلمانى يرغب فى مساعدة أبناء الشعب الفلسطينى الاتصال بالقيادة الفلسطينية وأن يبحث هذا الأمر وألا يكون بديلا عن الفلسطينيين بقدر ما يكون مؤيدا للفلسطينيين.

وأعلن النائب توفيق عكاشة عن استعراضه للقضية الفلسطينية خلال لقاءه بالسفير الإسرائيلى والتطرق للمناطق التى يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى.

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