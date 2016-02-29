"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية لـ5.3 مليون فدان

وأكد تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، أن حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية حالياً هو حصر مبدئى، ويجرى حالياً حصر باقى الأراضى بالمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كافة المساحات المزروعة للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، إضافة إلى متابعة اللجان آلية توزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لسد الفجوة الاستهلاكية.
وقال الدكتور خالد عبد الراضى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة استعدت لزراعات المحاصيل الصيفية بخطة استباقية لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى، مؤكداً أن الموسم الشتوى الحالى لم يشهد أى أزمات أو اختناقات فيما يخص الأسمدة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح.
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