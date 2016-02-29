"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية لـ5.3 مليون فدان

كشف آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعة على مستوى الجمهورية، بشأن المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية حتى الآن، ارتفاع المساحات المنزرعة لـ5 ملايين و370 ألفاً و486 فداناً، منها القمح 3 ملايين و423 ألفاً 765 فداناً، والفول البلدى 90 ألفاً و33 فداناً، والشعير 156 ألفاً و546 فداناً، وارتفاع المساحات المنزرعة برسيم لمليون و512 ألفاً و566 فداناً، فيما بلغت مساحات الكتان 12 ألف فدان، ومحصول العدس 1622 فداناً، والثوم 27 ألفاً و656 فداناً، والبصل 137 ألفاً و962 فداناً، ومشاتل بصل 20 ألفاً و431 فداناً.

وأكد تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع" على نسخة منه، أن حصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية حالياً هو حصر مبدئى، ويجرى حالياً حصر باقى الأراضى بالمحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع كافة المساحات المزروعة للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، إضافة إلى متابعة اللجان آلية توزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة لسد الفجوة الاستهلاكية.

وقال الدكتور خالد عبد الراضى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة استعدت لزراعات المحاصيل الصيفية بخطة استباقية لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى، مؤكداً أن الموسم الشتوى الحالى لم يشهد أى أزمات أو اختناقات فيما يخص الأسمدة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التى تواجه الفلاحين مع توفير التقاوى والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح.

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