عرض الفنانة غادة إبراهيم على الطب الشرعى لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه

أكدت مصادر بمصلحة الطب الشرعى، أن الفنانة غادة إبراهيم والمتهمة بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب تم عرضها على المصلحة، لبيان تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من المنتظر أن تتسلم نيابة دار السلام اليوم الاثنين التقرير الطبى الخاص بها، حيث تم تحديد جلسة اليوم لنظر أمر تجديد حبسها فى القضية.

كان رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، قاموا بترحيل الفنانة غادة إبراهيم إلى قسم دار السلام، تنفيذا لقرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب، كما قررت النيابة عرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه.

- ليلة القبض على غادة إبراهيم.. مباحث الآداب ضبطت 3 شبكات دعارة نهاية العام الماضى والمتهمين اعترفوا عليها.. سبق ضبطها بقضية "إجلال ذكى".. والنيابة تحيلها للطب الشرعى لبيان تناولها المخدرات من عدمه

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