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شريف إسماعيل يبحث مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المشروعات الجارية

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شريف إسماعيل يبحث مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المشروعات الجارية شريف إسماعيل يبحث مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المشروعات الجارية
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الاثنين عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم التخطيط والاستثمار، لمتابعة المشروعات التى يتم العمل عليها فى إطار برنامج بجانب سبل جذب الاستثمارات والمعوقات التى تواجه المستثمرين.

وفى السياق ذاته التقى المهندس شريف إسماعيل بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة لمتابعة عدد من الملفات المهمة بالإضافة إلى متابعة مشروع التأمين الصحى الشامل.


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مصر 365

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