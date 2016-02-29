"هندسة سوهاج" تسلم تقريرها حول انهيار كوبرى الجامعة للنيابة العامة

أكد مصدر مسئول بمحافظة سوهاج أن اللجنة الخماسية، المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة سوهاج، انتهت من إعداد التقرير ‏الخاص بفحص انهيار جزء من كوبرى مدينة سوهاج الجديدة، والذى قامت بإنجازه بناءً على قرار المستشار هانى كمال الجوهرى ‏المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بندب لجنة من كلية الهندسة لمعاينة كوبرى الجامعة المنهار والوقوف على سبب انهياره.‏

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة سلمت النيابة العامة تقريرها أمس، مكتملا، متضمنا الأسباب الفنية للانهيار والمتسبب فيه، ‏مع كشف حقائق جديدة حول الواقعة .‏

وترجع الواقعة إلى الثالث من فبراير الجارى، حيث شهدت محافظة سوهاج انهيارا مفاجئا لكوبرى مدينة سوهاج، وكان اللواء أحمد ‏أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج بحدوث انهيار فى جسم الكوبرى ‏العلوى مدينة سوهاج الجديدة، وتبين حدوث انهيار بجسم الكوبرى بطول 70 متراً، ووجود شروخ وسقوط أجزاء منه.

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>يذكر أن اللجنة كان مقررا لها تسليم التقرير الأسبوع الماضى للنيابة العامة، إلا أنها أرجأت عملية التسليم لاستكمال بعض البنود فى التقرير وقامت بتسليمه للنيابة العامة أمس لتتولى التحقيق.

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