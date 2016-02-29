"هندسة سوهاج" تسلم تقريرها حول انهيار كوبرى الجامعة للنيابة العامة

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة سلمت النيابة العامة تقريرها أمس، مكتملا، متضمنا الأسباب الفنية للانهيار والمتسبب فيه، مع كشف حقائق جديدة حول الواقعة .
وترجع الواقعة إلى الثالث من فبراير الجارى، حيث شهدت محافظة سوهاج انهيارا مفاجئا لكوبرى مدينة سوهاج، وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج بحدوث انهيار فى جسم الكوبرى العلوى مدينة سوهاج الجديدة، وتبين حدوث انهيار بجسم الكوبرى بطول 70 متراً، ووجود شروخ وسقوط أجزاء منه.
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>يذكر أن اللجنة كان مقررا لها تسليم التقرير الأسبوع الماضى للنيابة العامة، إلا أنها أرجأت عملية التسليم لاستكمال بعض البنود فى التقرير وقامت بتسليمه للنيابة العامة أمس لتتولى التحقيق.
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