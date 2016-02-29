ترحيل الفنانة غادة إبراهيم إلى محكمة نيابة دار السلام

رحلت منذ قليل، القوات الأمنية بقسم شرطة دار السلام، الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب، إلى محكمة نيابة دار السلام لنظر تجديد حبسها.

يذكر أن مصدر أمنى، من داخل قسم شرطة دار السلام، أكد لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب، ستعرض صباح اليوم الاثنين على محكمة نيابة دار السلام لنظر تجديد حبسها، وكان رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، قاموا بترحيل الفنانة غادة إبراهيم إلى قسم دار السلام، تنفيذا لقرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب.

- مصدر أمنى: عرض غادة إبراهيم على نيابة دار السلام صباح اليوم

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- الآداب ترحل الفنانة غادة إبراهيم لقسم دار السلام لتنفيذ قرار حبسها

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