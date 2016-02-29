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سفير إسرائيل: اتصلت بعكاشة بعد ضربه بالحذاء.. وسألتقيه فى منزلى بالمعادى

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سفير إسرائيل: اتصلت بعكاشة بعد ضربه بالحذاء.. وسألتقيه فى منزلى بالمعادى سفير إسرائيل: اتصلت بعكاشة بعد ضربه بالحذاء.. وسألتقيه فى منزلى بالمعادى
أكد السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن أنه سيلتقى قريبا مع النائب توفيق عكاشة مرة أخرى، موضحا أن واقعة ضرب عكاشة بالحذاء داخل البرلمان لم تجعله يتراجع عن عقد اللقاء الثانى بينهما.

وأضاف كورن فى حوار هاتفى أجراه من القاهرة مع القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى أنه تحدث مع عكاشة عقب حادثة الحذاء، واتفق معه على لقاء ثانى سيكون هذه المرة فى منزل السفير الإسرائيلى بحى المعادى بالقاهرة، موضحا أن "عكاشة" قال له أنه مصمم على موقفه من التطبيع مع تل أبيب.

ونقل كورن عن عكاشة قوله أن واقعة ضربه بالحذاء من جانب النائب كمال أحمد ترمز إلى نوع من الإهانة لشخصه حسب الأعراف العربية.

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