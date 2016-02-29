سقوط الخلية الإرهابية المتورطة فى حرق أتوبيسات جراج العامرية باإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى إلقاء القبض على الخلية الإرهابية المتهمة بإحراق سيارات جراج شركة العامرية للبترول.

كانت المتابعة الأمنية يوم 30 ديسمبر الماضى، قد رصدت قيام عدد الأشخاص، بإشعال النيران بجراج شركة العامرية للبترول، الكائن بمنطقة حجر النواتية بدائرة قسم سيدى جابر، واحتراق 3 أتوبيسات و3 سيارات مينى باص "بالكامل"، واحتراق جزئى فى 6 سيارات ملاكى، وحدوث تلفيات بسقف الجراج وبعض الأعمدة الخرسانية.

تم تشكيل فريق بحث مشترك برئاسة اللواء نادر الجنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية، وضباط الإدارة العامة للأمن الوطنى، وفرع الأمن العام بالإسكندرية، لكشف غموض الحادث وتحديد وضبط مرتكبيه.

توصلت التحريات، إلى أن عناصر اللجان النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى بالإسكندرية، كانت وراء الواقعة عقب صدور تكليفات لهم من قيادات التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية تستهدف الدولة ومنشآتها وأمدوهم بالمال والأسلحة والسيارات، بقصد إثارة الفوضى بالبلاد، وبث الرعب فى نفوس المواطنين، من خلال الترويج لتلك الوقائع إعلامياً بالقنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية الموالية للتنظيم الإرهابى.

بتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى قيام مجموعة برصد المنشأة وتحديد مداخلها ومخارجها، وتوقيتات خروج وعودة السيارات للجراج، كما تولت مجموعة أخرى التنفيذ، من خلال سيارتين وباستخدام الأسلحة النارية فى تهديد أفراد الأمن الإدارى المعينين بالجراج وشل حركتهم وهم كلاً من "السيد .م" - 40 سنة مندوب بشركة استيراد وتصدير ، و " أيمن.ع " – 36 سنة محصل فواتير الغاز بشركة بترومنت، و"أشرف. م" - 36 سنة عامل بمطعم، و " رجب .م" - 24 سنة موظف بنقابة الأطباء البيطريين، و" إبراهيم .م" – 30 سنة عامل رخام ، و"صفوت. إ " - 36 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و"يوسف.ا"- 20 سنة طالب ، و"محمد .ع"- 35سنة عامل.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين المذكورين، من خلال عدة مأموريات بالتنسيق مع الإدارة العامه للأمن المركزى بالإسكندرية، وبحوزتهم "سلاح آلى عيار 7.62×39 مم – بالخزينه عدد 12 طلقه من ذات العيار - وطبنجة محدث صوت معدلة لإطلاق الأعيرة الناريه عيار 7.5مم بخزينتها عدد 2 طلقة من ذات العيار – و2 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 وعدد 10 طلقات من ذات العيار - فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 - عدد " 16 "هاتف محمول وعدد "5 " شرائح خطوط هاتف محمول - عدد " 24 " كارت خط هاتف محمول بدون شريحه أوراق تنظيمية خاصة بجماعة الأخوان".

بإرشاد المتهمين، تم ضبط السيارتين المستخدمتين فى الحادث السيارة رقم 2765 مصر - ماركة ستروين - فضى اللون والسيارة رقم 4375 مصر ماركة سوزوكى - نبيتى اللون داخل أحد الجراجات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبمواجهتهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى وإرتكابهم الواقعة المشار إليها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين خمسة عشر يوماً إحتياطياً على ذمة التحقيقات.

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