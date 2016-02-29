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ضبط رئيس وحدة اجتماعية متهم بالاستيلاء على المال العام

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ضبط رئيس وحدة اجتماعية متهم بالاستيلاء على المال العام ضبط رئيس وحدة اجتماعية متهم بالاستيلاء على المال العام

أرشيفية

مراسل – ONA:

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمحافظة الأقصر من ضبط رئيس وحدة اجتماعية بمدينة إسنا جنوب الأقصر متهم بالاستيلاء وإهدار المال العام.

تلقي اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارا بورود معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام المدعو خ. ا. م 48 ـ سنة رئيس وحدة اجتماعية باسنا ومقيم دائرة المركزبإهدار المال العام.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر تم ضبط المذكور وبحوزته قرار حالة ضمانية خاص بإحدى المطلقات وصرف معاشها علي الرغم من زواجها منذ يناير 2015 بدون وجه حق و2 أختام بأسماء مواطنين و17 تليفون أرضي و1 سويتش مخرج و1 جهاز كمبيوتر كامل وغير مدرجين بالعهدة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بارتكابه للمخالفات بدون قصد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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