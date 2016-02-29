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ضبط عامل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة في سوهاج‎

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ضبط عامل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة في سوهاج‎ ضبط عامل بحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة في سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج – أرشيفية

مراسل ONA:

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من ضبط مسدس يحمل رقم 329863333T ومدون عليه Brovriny عيار 9 ملي طويل + عدد  2 فرش لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 450 جرام تقريبًا وعدد 3 علب سجائر بداخلهم عدد 25 سيجارة ملفوفه يدويًا وبداخلها مادة الحشيش المخدر وميزان حساس بحوزة المتهم  رمضان مبارك محمود جاد 43 سنة عامل ومقيم اولاد سلامة مركز المنشأة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والميزان لوزن المواد المخدرة والسلاح بقصد الحفاظ على التجارة الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2066 إداري مركز المنشاه لسنة 2016.

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