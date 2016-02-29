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مباحث الجيزة تكشف هوية الجثة المقطعة نصفين: كوافيرة وتقيم ببولاق الدكرور

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مباحث الجيزة تكشف هوية الجثة المقطعة نصفين: كوافيرة وتقيم ببولاق الدكرور مباحث الجيزة تكشف هوية الجثة المقطعة نصفين: كوافيرة وتقيم ببولاق الدكرور
كشفت مباحث الجيزة، هوية السيدة التى تم العثور على جثتها مقطعة نصفين بمنطقتى العمرانية وبولاق الدكرور، وتبين أنها تعمل كوافيرة وتقيم بمفردها بشقة ببولاق الدكرور، وأن أصل إقامتها محافظة الغربية، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهم بقتلها وتقطيع جثتها نصفين.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارًا من قسم العمرانية بالعثور على نصف جثة لسيدة ملقاة أعلى الطريق الدائرى، كما تم العثور على نصفها الآخر ببولاق الدكرور، وتم إخطار النيابة للتحقيق.


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