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«نواب بني سويف» يتقدمون بمذكرة لرئيس الوزراء ضد المحافظ‎

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المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف - أرشيفية

المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف – أرشيفية

بني سويف – محمد شعبان:

تقدم نواب محافظة بني سويف، بمذكرة جماعية لرئيس مجلس النواب يطالبون فيها مقابلة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لعرضهم سوء عمل المحافظ.

وجاء في نص المذكرة، أن المحافظ قرر أن تقدم طلبات النواب لمسئول المجالس لرؤساء المدن ولا تقدم له شخصيًا، مبررًا ذلك بأنه ليس من اختصاص المحافظ.

وقرر المحافظ ـ حسب مذكرة النواب ـ  طرح الحلول العاجلة للمراكز والمدن مع رؤساء المراكز والأهالي دون مشاركة النواب أو إحاطتهم بما يتم في دوائرهم، وتسائل النواب: كيف يكون التعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن المحافظ قال لهم إنه ليس من اختصاصهم التدخل في شئون المحافظة أو المشاركة وأنه سوف يقوم بإدارة المحافظة بنظام مجلس الإدارة.

واختتم النواب مذكرتهم بتوقيعاتهم ورقم عضويتهم بمجلس النواب، حيث وقع 16 نائبًا على المذكرة.

المذكرة

المذكرة

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