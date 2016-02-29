القبض على صاحب مضرب أرز بالبحيرة لتخزينه 30 طن شعير لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط صاحب مضرب أرز لتخزينه 30 طن أرز شعير بهدف بيعه فى السوق السوداء.

شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مضرب أرز الكائن بقرية أبو صمادة مركز الدلنجات، لقيامه بتخزين (30) طن أرز شعير، لإعادة بيعها فى أوقات أخرى، مستفيدا من فروق الأسعار، وتحرر المحضر 7192/2016 جنح مركز شرطة الدلنجات.

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