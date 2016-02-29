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ضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

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ضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة ضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مرورية، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز شرطة دمنهور أسفرت عن ضبط سائقين لتعاطيهما مخدرات أثناء القيادة.

شارك فى الحملة ضباط إدارة المرور بقيادة اللواء هانى خير وضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 18 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ2 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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