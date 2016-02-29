ضبط 3 أسلحة نارية وذخيرة بحوزة 4 أشخاص بالأقصر

مراسل – ONA:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بحوزة 4 أشخاص شاركوا في مشاجرة بين عائلتين بقرية المدامود بدائرة المركز.

تلقي اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مركز شرطة طيبة من ضبط كلاً من: المدعو س. م. خ 24 سنة عامل ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش أجنبية الصنع، والمدعو م. ل. ش 68 سنة ومقيم دائرة المركز وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة 9 مم و2 طلقة من ذات العيار وسلاح ناري عبارة عن طبنجة 9 مم 8 طلقات من ذات العيار خاصين، بالمدعو ر. ل. ع هارب، والمدعو ا. م. ع ـ 59 سنة ومقيم دائرة المركز وبحوزته 11 طلقة اليه عيار 7.62×39، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.